Suami Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Ditangkap Bersama 4 Temannya di Hotel

BOGOR - Armor Toreador, tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya yang juga selebgram Cut Intan Nabila ditangkap polisi di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Tersangka diamankan polisi ketika bersama 4 orang temannya.

Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya Cut Intan Nabila terungkap. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya.

"Pukul 19.45 WIB (kemarin) tersangka kami amankan bersama teman-temannya 4 orang, yang dimana tersangka koperatif namun kami dapat info hendak melarikan diri," kata Kapolres Bogor Rio Wahyu Anggoro di Polres Bogor, Rabu (14/8/2024).

Polisi pun masih akan mendalami peran keempat teman Armor tersebut. Apabila nantinya diketahui terlibat, maka akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," tegasnya.