Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Ditangkap Bersama 4 Temannya di Hotel

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:54 WIB
Suami Selebgram Cantik Cut Intan Nabila Ditangkap Bersama 4 Temannya di Hotel
selebgram Cut Intan Nabila/ist
A
A
A

BOGOR - Armor Toreador, tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya yang juga selebgram Cut Intan Nabila ditangkap polisi di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Tersangka diamankan polisi ketika bersama 4 orang temannya.

Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya Cut Intan Nabila terungkap. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya.

"Pukul 19.45 WIB (kemarin) tersangka kami amankan bersama teman-temannya 4 orang, yang dimana tersangka koperatif namun kami dapat info hendak melarikan diri," kata Kapolres Bogor Rio Wahyu Anggoro di Polres Bogor, Rabu (14/8/2024).

Polisi pun masih akan mendalami peran keempat teman Armor tersebut. Apabila nantinya diketahui terlibat, maka akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3173019//pratama_arhan-ofN1_large.jpg
Pratama Arhan Foto Mesra dengan Selebgram Putri Azzralea, Netizen Duga Hanya Editan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163928//kairissta_chaniago-WEx9_large.JPG
Selebgram Cantik Kairissta Chaniago Meninggal Dunia saat Liburan di Ujung Kulon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127619//armor_toreador-thUf_large.jpg
Armor Toreador Benarkan Ajukan Banding dalam Kasus KDRT, Bagaimana Perceraian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127585//cut_intan_nabila-XPj3_large.jpg
Cut Intan Nabila Kecewa Armor Toreador Ajukan Banding Cerai: Aku Ikhlas tapi Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125889//cut_intan_nabila-OS3v_large.jpg
Resmi Cerai dari Armor Toreador, Cut Intan Nabila Dapat Hak Asuh 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/612/3102818//cut_intan_nabila-5dgQ_large.jpg
Harapan Cut Intan Nabila Usai Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement