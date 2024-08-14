Armor Toreador Bakal Ajukan Restorative Justice, Kuasa Hukum: Anak-anaknya Butuh Kasih Sayang

BOGOR - Kuasa hukum Armor Toreador, Irawansyah mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan kliennya pada Cut Intan Nabila. Alasannya, karena mereka memiliki tiga anak yang butuh kasih sayang dari orangtuanya.

"Restorative justice kemungkinan kita ajukan kalau memang kebayang enggak sih anak Armor paling besar 4 tahun. Ada 3 (anaknya) satu empat tahun, satu tiga tahun, dan satu lagi satu bulan yang betul-betul masih membutuhkan kasih sayang, biaya hidup dan ya segala sesuatunya," ujar Irawansyah, Rabu (14/8/2024).

"Bagaimana anak itu diurus dengan baik, meskipun negara telah hadir tapi tetap sebaik-baiknya negara paling baik orangtua ngasuh anak," sambungnya.

Ia mengatakan, keluarga Armor mengaku sangat terpukul atas kejadian kasus KDRT pada Cut Intan Nabila tersebut. Sekaligus, keluarga juga tak menyangka kasus penganiayaan itu menjadi booming di masyarakat Indonesia.



"Keluarga sangat terpukul dengan ini termasuk Armor sangat terpukul tidak tahu se-booming ini," ucapnya.

Klien dan keluarganya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini kepada masyarakat. Juga berterima kasih kasus ini telah menjadi atensi.

"Pada intinya keluarga tadi menyampaikan ke saya pemohonan maaf kepada netizen yang telah memberikan se-booming ini dan ucapan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Keluarga dan Armor minta doa mudah mudahan Armor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik oleh Allah menyelesaikan masalah ini," ujarnya.