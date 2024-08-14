Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Armor Toreador Bakal Ajukan Restorative Justice, Kuasa Hukum: Anak-anaknya Butuh Kasih Sayang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:38 WIB
Armor Toreador Bakal Ajukan <i>Restorative Justice</i>, Kuasa Hukum: Anak-anaknya Butuh Kasih Sayang
Armor Toreador tidak memutup kemungkinan mengajukan restorative justice (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Kuasa hukum Armor Toreador, Irawansyah mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan kliennya pada Cut Intan Nabila. Alasannya, karena mereka memiliki tiga anak yang butuh kasih sayang dari orangtuanya.

"Restorative justice kemungkinan kita ajukan kalau memang kebayang enggak sih anak Armor paling besar 4 tahun. Ada 3 (anaknya) satu empat tahun, satu tiga tahun, dan satu lagi satu bulan yang betul-betul masih membutuhkan kasih sayang, biaya hidup dan ya segala sesuatunya," ujar Irawansyah, Rabu (14/8/2024). 

"Bagaimana anak itu diurus dengan baik, meskipun negara telah hadir tapi tetap sebaik-baiknya negara paling baik orangtua ngasuh anak," sambungnya.

Ia mengatakan, keluarga Armor mengaku sangat terpukul atas kejadian kasus KDRT pada Cut Intan Nabila tersebut. Sekaligus, keluarga juga tak menyangka kasus penganiayaan itu menjadi booming di masyarakat Indonesia.
 
"Keluarga sangat terpukul dengan ini termasuk Armor sangat terpukul tidak tahu se-booming ini," ucapnya.

Klien dan keluarganya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini kepada masyarakat. Juga berterima kasih kasus ini telah menjadi atensi.

"Pada intinya keluarga tadi menyampaikan ke saya pemohonan maaf kepada netizen yang telah memberikan se-booming ini dan ucapan terima kasih atas perhatian dan atensinya. Keluarga dan Armor minta doa mudah mudahan Armor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik oleh Allah menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183700//erika_carlina-CuP9_large.jpg
Syarat Erika Carlina Berdamai dengan DJ Panda: Akui Kesalahan dan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183600//dj_panda-v5yO_large.jpg
Upaya Damai Buntu, DJ Panda Masih Berpotensi Jadi Tersangka Kasus Pengancaman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement