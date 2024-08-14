MNC Peduli Bantu Pengungsi Korban Kebakaran di Manggarai

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bantuan berupa underpad untuk lansia dan balita, masker, hingga vitamin diserahkan langsung ke korban yang mengungsi di SDN 05 Manggarai, Rabu (14/8/2024).

"Kami turut prihatin atas kejadian kebakaran yang menimpa warga Manggarai. Bantuan yang kami berikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi warga terdampak khususnya lansia dan balita," ujar Head of CSR MNC Group, Tengku Havid dalam keterangannya.

Berdasarkan pantauan, bantuan tersebut diberikan oleh tim MNC Peduli ke Pos Pengungsian SDN 05 Manggarai dan diterima oleh Ketua RW 09, Khodirin dan Wakil Ketua RW 09, Nana Permana selaku salah satu penanggung jawab penerima bantuan di Pos Pengungsian SDN 05 Manggarai. Tim MNC Peduli juga memberikan bantuan secara simbolis pada warga terdampak, khususnya lansia dan ibu yang memiliki anak balita di tenda pengungsian.

Adapaun kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Agustus 2024 kemarin membuat ratusan rumah dan 3 ribu jiwa warga di RW 06 dan RW 12 terdampak. Warga pun mengungsi di tempat pengungsian sementara, salah satunya di SDN 05 Manggarai, yang mana tercatat ada 1.850 orang mengungsi di tempat tersebut.

MNC Peduli pun dengan sigap memberikan bantuan berupa underpad yang diperuntukkan pada lansia dan batita serta masker untuk warga yang sedang dalam pengungsian. Apalagi, berbagai kebutuhan dasar pun masih dibutuhkan warga terdampak.

Underpad berfungsi sebagai alas penyerap cairan bagi warga yang kesulitan secara mandiri yang diperuntukkan bagi lansia dan balita. Sedangkan, masker dapat membantu menjaga kesehatan semasa di lokasi pengungsian. Selain itu, terdampat pula vitamin untuk membantu ketahanan tubuh warga.