HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengenal Apa Itu Gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:03 WIB
Mengenal Apa Itu Gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia
Megathrust menjadi salah satu gempa bumi yang membayangi beberapa wilayah Indonesia. (Foto: Ready.gov)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal apa itu gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia bisa menjadi referensi terkait bagaimana antisipasi dini jika terjadi. Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di wilayah rawan gempa karena terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik. 

Salah satu jenis gempa bumi yang paling ditakuti di Indonesia adalah gempa megathrust. Meski belum semua masyarakat familiar dengan istilah ini, gempa megathrust memiliki potensi menimbulkan dampak yang sangat besar dan merusak.

Baru-baru ini masyarakat digemparkan oleh kabar yang BMKG berikan mengenai Gempa Megathrust yang akan terjadi dalam menunggu hitungan waktu. Magnitudo target megathrust adalah 8,7 Sr, tetapi magnitudo gempa bisa lebih besar dari 8,7 jika skenario model dibuat dengan asumsi dua segmen megathrust "bergerak" secara bersamaan.

Apa sebenarnya yang disebut sebagai Megathrust Gempa? Gempa bumi jenis ini berasal dari zona megathrust. Sementara "Thrust" berarti sesar sungkup, "Mega" berarti besar. Lokasinya berada di antara continental crust (kerak benua) dan oceanic crust (kerak samudra).

Menurut buku Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi Indonesia tahun 2017, zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menuju ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai megathrust. Gempa bumi pada lajur atau zona megathrust juga disebut gempa bumi interplate.

Gempa megathrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana satu lempeng tektonik bergerak di bawah lempeng lain. Indonesia memiliki beberapa zona subduksi yang tersebar di berbagai wilayah, seperti zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatra, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, serta di bagian utara Papua. 

 

Halaman:
1 2
      
