Korban Kebakaran Manggarai Dijamin Mudah Ganti Akta Kelahiran hingga Ijazah

JAKARTA - Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, Budi Awaludin menjamin, korban kebakaran di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan bakal mudah mendapatkan ganti dokumen kependudukan hingga ijazah yang dokumennya ludes terbakar. Syaratnya hanya asalkan mereka melaporkannya.

"Memang sudah jadi protap kami, SOP kami untuk melakukan pelayanan kependudukan. Bagi masyarakat dokumen kependudukannya itu terbakar bisa langsung ajukan ke kita, baik itu KTP, akta Kelahiran, dan lainnya," ujarnya pda wartawan, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, warga yang dokumen kependudukannya ludes dilalap api bisa melaporkannya ke posko Dukcapil Jakarta yang dibuat di posko-posko pengungsian. Nantinya, petugas bakal mendatanya dan memproses pengajuan dokumen kependudukan tersebut.

Bukan itu saja, kata dia, Dinas Pendidikan Jakarta juga bakal membangun poskonya agar warga yang ijazahnya terbakar pun bisa diberikan ganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang berpenghargaan sama dengan Ijazah. Baik itu anak-anak ataupun orang dewasa.

"Begitu juga Dinas Pendidikan, akan buka posko untuk layanan dokumen pendidikan bagi ijazahnya, baik orangtua maupun anak juga hilang, bisa langsung melakukan pengaduan ke kami dan kita akan proses. Iya dijamin Insya Allah," tuturnya.