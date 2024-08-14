Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Kebakaran Manggarai Dijamin Mudah Ganti Akta Kelahiran hingga Ijazah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:10 WIB
Korban Kebakaran Manggarai Dijamin Mudah Ganti Akta Kelahiran hingga Ijazah
ilustrasi Kebakaran.
A
A
A

JAKARTA - Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, Budi Awaludin menjamin, korban kebakaran di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan bakal mudah mendapatkan ganti dokumen kependudukan hingga ijazah yang dokumennya ludes terbakar. Syaratnya hanya asalkan mereka melaporkannya.

"Memang sudah jadi protap kami, SOP kami untuk melakukan pelayanan kependudukan. Bagi masyarakat dokumen kependudukannya itu terbakar bisa langsung ajukan ke kita, baik itu KTP, akta Kelahiran, dan lainnya," ujarnya pda wartawan, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, warga yang dokumen kependudukannya ludes dilalap api bisa melaporkannya ke posko Dukcapil Jakarta yang dibuat di posko-posko pengungsian. Nantinya, petugas bakal mendatanya dan memproses pengajuan dokumen kependudukan tersebut.

Bukan itu saja, kata dia, Dinas Pendidikan Jakarta juga bakal membangun poskonya agar warga yang ijazahnya terbakar pun bisa diberikan ganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang berpenghargaan sama dengan Ijazah. Baik itu anak-anak ataupun orang dewasa.

"Begitu juga Dinas Pendidikan, akan buka posko untuk layanan dokumen pendidikan bagi ijazahnya, baik orangtua maupun anak juga hilang, bisa langsung melakukan pengaduan ke kami dan kita akan proses. Iya dijamin Insya Allah," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement