Terima Bantuan dari MNC Peduli, Korban Kebakaran Manggarai Sampaikan Rasa Terima Kasih

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan berupa underpad untuk lansia dan balita, masker, hingga vitamin pada warga terdampak kebakaran Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024). Pemberian bantuan MNC Peduli itu berlangsung di Pos Pengungsian SDN 05 Manggarai.



Warga pun menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendoakan MNC Peduli semakin berjaya agar bisa membantu banyak orang.

"Terima kasih dengan tulus saya ucapkan atas bantuan yang diberikan oleh MNC Peduli. Semoga semakin sukses dan jaya selalu ke depannya dan terus memperhatikan warga membutuhkan, utamanya yang sedang terkena musibah," ujar salah satu warga terdampak kebakaran, Cici (46) di lokasi, Rabu (14/8/2024).

Tim MNC Peduli memberikan bantuan pada ibu Cici, Wangsih (69) yang telah berusia lanjut berupa underpad dan vitamin. Wangsih merupakan salah satu warga terdampak yang sejatinya dalam kondisi kurang baik kesehatannya.

Sebabnya, dia hanya bisa mengistirahatkan tubuhnya di kasur akibat usianya yang telah lanjut dan menderita sakit darah tinggi serta diabetes. Bantuan yang diberikan MNC Peduli tersebut bisa meringankan bebannya.

"Alhamdulillah bisa mengurangi beban ibu saya. Kebutuhan bagi lansia itu sebenarnya diperlukan makanan lembek, nasi lembek, atau bubur gitu yah, itu yang sangat dibutuhkan, karena kalau di sini kan adanya makanan (nasi) biasa, kan tidak bisa dimakan oleh lansia, apalagi yang sudah dibarengi sakit-sakitan yah," tuturnya.

"Lalu, biskuit untuk lansia karena sebagai ganti kalau tak ada bubur, ager. Karena gak ada jadi saya pun membeli sendiri bubur, atau snak lalu dicampur dengan susu beruang," terang Cici lagi.

Sama halnya dengan Cici, Desi pun menyampaikan rasa teria kasihnya pada MNC Peduli atas bantuan yang diberikannya itu. Sebabnya, kebutuhan untuk anak tercintanya yang masih berusia 9 bulan tersebut menjadi prioritas baginya.

"Alhamdulillah sangat terbantu. Semoga MNC Peduli semakin sukses selalu. Waktu peristiwa sendiri saat itu saya sedang tidur sama anak saya, begitu dibangunkan langsung evakuasi sambil menggendong anak saya, jadi tak sempat membawa apapun," katanya.