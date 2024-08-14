Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dramatis, Polisi Terlibat Kejar-Kejaran dengan Pelaku Pencurian Ternak di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:48 WIB
Dramatis, Polisi Terlibat Kejar-Kejaran dengan Pelaku Pencurian Ternak di Bogor
Penangkapan pencuri (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi berhasil menggagalkan upaya pencurian hewan ternak kerbau di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku yang melarikan diri.

Kapolsek Jasinga, AKP Budi Setiabudi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB dini hari. Berawal ketika polisi mendapat informasi adanya aksi pencurian seekor kerbau dengan truk.

"Piket fungsi Polsek Jasinga dipimpin Aiptu Agus Sunaryo bersama Bripka Deka Aditia dan Bripka Asep segera melakukan penghadangan di depan Polsek," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

"Sekitar pukul 03.00 WIB, kendaraan yang dicurigai melintas di depan Mako Polsek Jasinga. Petugas langsung melakukan pengejaran, namun pelaku tidak menggubris perintah untuk berhenti dan malah mempercepat laju kendaraannya," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
