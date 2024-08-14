Viral! Wanita Muda Dianiaya Suami di Mal Central Park Gegara Rebutan Anak

JAKARTA- Seorang wanita berinisial A diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya yang berinisial J. Aksi KDRT yang dialami oleh A tersebar dalam sebuah video yang diunggah oleh akun pribadi Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.

Dalam tayangan terlihat, A dijambak dibenturkan ke kaca dan dijambak rambutnya oleh J. J melakukan aksi kekerasannya itu sambil menggendong anak. Terlihat pula ada petugas sekuriti yang berupaya melerai. Kemudian, pada bagian akhir video, terlihat foto luka yang dialami oleh A.

“Peristiwa itu terjadi pada Januari 2024 lalu di sebuah mal yang berada di kawasan Central Park, Jakarta Barat,” ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP M. Aprino, Rabu (14/8/2024).

Peristiwa bermula ketika J mengajak bermain anaknya di sebuah wahana permainan. Kemudian, ketika sedang bermain, tiba-tiba A datang dan terjadi pertengkaran antara A dan J sebagaimana terlihat dalam video yang beredar.

Pertengkaran itu dilerai sekuriti dan keduanya dibawa ke Polsek Grogol Petamburan. Akan tetapi, setibanya di Polsek, pertengkaran di antara keduanya masih berlanjut. Di Polsek, J digigit tangannya oleh A.

"Tiba-tiba yang si cewek ini ibunya si anak datang, nah berebut lah anak di situ. Ada lah kejadian di situ sebagaimana di video itu. Waktu itu langsung dipisahkan dari sekuriti setempat,"ujarnya.

Meski masih berstatus suami istri, menurut Aprian, J dan A sudah lama berpisah. Pertengkaran di antara A dan J dipicu perebutan anak. Polisi sempat melakukan mediasi antara dua belah pihak karena belum ada putusan inkrah di pengadilan soal hak asuh anak.

"Jadi, intinya cewek ini merasa anaknya ini kan dulu pada penguasaan si cewek, nah gak tau gimana ceritanya bisa berpindah ke si suami," ucap dia.