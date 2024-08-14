Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pria Asal Garut Tewas Ditabrak KRL di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:01 WIB
Tragis, Pria Asal Garut Tewas Ditabrak KRL di Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
BOGOR - Pria berinisial UR (51), meninggal dunia usai ditabrak KRL Commuter Line di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit sambil menunggu pihak keluarga.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 13 Agustus 2024 malam. Informasi dari warga, korban sedang berjalan di pinggir rel ketika Commuter Line dari arah Jakarta menuju Bogor menabraknya.

"Korban langsung meninggal di tempat akibat luka parah di bagian belakang kepala," kata Birman dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di sekitar lokasi.

"Dan menghubungi keluarga korban yang berada di Garut," jelasnya.

Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor sambil menunggu kedatangan pihak keluarga dari Garut untuk proses selanjutnya. "Kami masih terus menyelidiki kejadian ini untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan tragis tersebut. Keluarga korban telah dihubungi dan diharapkan segera tiba di Bogor," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
