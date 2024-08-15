Gempa M5,2 Guncang Bayah Banten, Warga Terbangun dari Tidur

LEBAK- Gempa Bumi berkekuatan 5,2 Magnitude mengguncang wilayah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis, (14/8/2024). Guncangan sempat dirasakan oleh warga.

Berdasarkan rilis Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gempa Bumi terjadi pukul 00.55 WIB dengan lokasi 7.70 Lintang Selatan, 106.08 Bujur Timur (87 Kilometer BaratDaya, Bayah-Banten) dengan kedalaman 10 Kilometer.

Dwi warga Kecamatan Panggarangan mengatakan sempat merasakan sedikit guncangan saat gempa terjadi. "Pantesan kaya ada gempa, taunya memang ada. Kirain mimpi,"kata Dwi.