Kekuatan Dana Pasukan Pangeran Diponegoro Disumbang Perhiasan Priyayi Lawan Belanda

JAKARTA - Pertempuran di Pulau Jawa antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan Belanda konon paling besar. Pertempuran ini membuat Belanda harus merogoh koceknya begitu dalam. Perburuan Pangeran Diponegoro, lamanya pertempuran, dan luasnya areanya peperangan membuat Belanda kerepotan.

Pasukan Pangeran Diponegoro mendapat sokongan dan kuat sehingga bisa melakukan perlawanan luar biasa ke Belanda. Pendanaan perang dari pasukan Pangeran Diponegoro itu diambil dari dana para pangeran dan priyayi Yogya menyumbang berbagai perhiasan.

Para pangeran dan priyayi ini menyumbangkan emas permata, uang, dan barang berharga lainnya, dikutip dari buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855". Semua sumbangan ini dibawa ke medan perang oleh istri - istri dan putri - putri mereka, suatu sistem pembiayaan perang yang sangat menyentuh yang terulang kembali saat Revolusi Indonesia pada 1945 - 1949.

Tak cukup disitu, iring - iringan konvoi Belanda yang membawa logistik perang juga diserang dan hasil rampasan awal ini digunakan untuk membiayai pertempuran - pertempuran awal. Banyak pengikut pangeran yang berkumpul di Gua Selarong telah siap berperang melengkapi dirinya dengan senjata - senjata tradisional, seperti ketapel, gada, dan tombak yang terbuat dari bambu yang diruncingkan alias bambu runcing.

Mereka berdatangan ke Selarong mulai akhir Juli hingga awal Agustus untuk menerima perintah Diponegoro, dan setelah itu langsung pergi menempati pos-pos yang ditentukan bagi mereka. Pasukan Pangeran Diponegoro dibekali dengan senjata api, termasuk persenjataan dan meriam yang dirampas dari Belanda.

Tetapi di sisi lain, ada pasokan mesiu dan amunisi dari produk pabrikan lokal, seperti Samen dekat Bantul, Into - Into dekat Kali Progo, dan Dekso markas besar pangeran pertama di Kulon Progo. Daerah-daerah itu merupakan penghasil peluru dan mesiu berkualitas, yang dikerjakan oleh wanita-wanita desa. Pusat industri senjata Kota Gede yang terkenal dengan tukang pandai besi juga turut menyumbangkan keterampilannya untuk membuat peluru dan mesiu.