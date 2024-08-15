Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bamsoet Pastikan Transisi Ketum Golkar Tak Akan Menganggu Jalannya Pencalonan Kepala Daerah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:46 WIB
Bamsoet Pastikan Transisi Ketum Golkar Tak Akan Menganggu Jalannya Pencalonan Kepala Daerah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan bahwa masa transisi yang terjadi karena dinamika Ketua Umum Golkar, tidak akan mengganggu pencalonan kepala daerah yang diikuti partainya dalam Pilkada 2024.

Apalagi dalam waktu dekat, DPP Partai Golkar memutuskan akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 tepatnya pada 20 Agustus 2024. 

"Saya jamin itu nggak terganggu, makanya kita putuskan Plt Ketum Golkar harus segera melaksanakan Munas tanggal 20-21 (Agustus), sehingga cukup waktu untuk daerah-daerah yang belum dapat tanda tangan dari ketum definitif bisa segera dilakukan," kata Bamsoet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

Bamsoet pun mengungkap bahwa ketua umum definitif nantinya memiliki hak atas pencalonan kepala daerah. Meski demikian, dia meyakini bahwa tidak akan ada perubahan signifikan dari daftar calon yang sudah muncul saat ini.

"Itu domain ketum terpilih nanti. Tapi saya yakin gak ada pergantian signifikan," sambungnya.

Sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita resmi diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Agus Gumiwang pun mengungkap Rapat Pleno Partai Golkar telah menyepakati  bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 akan digelar pada 20 Agustus 2024 di Jakarta. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145//partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177653//partai_golkar-nmpP_large.jpg
Soal Pertemuan Menhan dengan Ketum Parpol, Golkar: Belum Ada Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761//partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement