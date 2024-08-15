Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 Guncang Sukabumi, BMKG: Akibat Adanya Aktivitas Penyesaran di Lempeng Eurasia 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:53 WIB
Gempa M5,2 Guncang Sukabumi, BMKG: Akibat Adanya Aktivitas Penyesaran di Lempeng Eurasia 
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,2 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/8/2024), pukul 00:55 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan  M5,1. 

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono mengatakan bahwa episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,70° Lintang Selatan (LS); 106,08° Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 95 Kilometer arah barat daya kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada kedalaman 25 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di Lempeng Eurasia (intraplate earthquake)," ujar Daryono, Kamis (15/8/2024).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).
 
Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). 

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement