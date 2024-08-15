Masa Transisi Golkar Berjalan Smooth, Airlangga-Bahlil Intens Komunikasi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dito Ariotedjo menyebut masa transisi kepemimpinan Partai Golkar akan berjalan lancar. Menurut Dito, Airlangga Hartarto selaku mantan Ketum Golkar telah berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia yang saat ini kerap disebut calon kuat pucuk pimpinan partai beringin.

"Jadi transisinya saya lihat smooth dan Pak Airlangga saya lihat sudah in touch juga dengan Pak Bahlil. Kemarin di IKN kita bersama-sama dengan Pak Agus (Agus Gumiwang) juga," kata Dito usai bertemu Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (14/8/2024) malam.

"Tadi di Istana Pak Airlangga juga banyak berbicara dengan Bang Bahlil, Bang Bahlil juga banyak berkomunikasi dengan Pak Airlangga. Jadi memang ini suatu transisi untuk persiapan munasnya akan smooth," imbuhnya.

Dito menegaskan bahwa saat ini Golkar bergerak dinamis, menjadi partai yang sangat matang pasca Airlangga mundur.

"Ya kan Golkar itu dinamis ya, partai yang sangat matang dan Pak Airlangga juga mundur dengan sangat kesadaran diri dan juga demi kebesaran yang lebih besar lagi," ungkap Dito.