HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Saya Meyakini Pramuka Akan Lahirkan Banyak Calon Pemimpin Bangsa

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:32 WIB
Wapres: Saya Meyakini Pramuka Akan Lahirkan Banyak Calon Pemimpin Bangsa
Wapres KH Ma’ruf Amin (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memperingati Hari Pramuka ke-63 pada 14 Agustus 2024. Wapres hadir dalam Peringatan Hari Pramuka Ke-63 Tahun 2024 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta), Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/08/2024).

Memperingati Hari Pramuka, Ma'ruf Amin menuliskan pesan melalui unggahan Instagramnya bahwa seseorang yang aktif dalam Pramuka merupakan sosok yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. 

Keduanya saling terkait, di mana Pramuka mengedepankan kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, cinta tanah air, tanggung jawab, tolong menolong, religius, kejujuran, dan toleransi.

"Pramuka pastilah seorang Pancasilais, dan seorang Pancasilais pasti mencerminkan semangat dan jiwa kepramukaan," bunyi keterangan unggahan Instagram @kyai_marufamin, Rabu (14/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
