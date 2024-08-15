Hasto Batal Diperiksa Terkait Kasus DJKA Hari Ini, Dijadwal Ulang Tanggal 20 Agustus

JAKARTA - Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto batal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). KPK menjadwalkan ulang pemanggilan Hasto pada Selasa 20 Agustus, mendatang.

Hasto terlihat tiba pada pukul 10.00 WIB. Namun, tak sampai setengah jam, Hasto sudah terlihat kembali keluar dari Gedung KPK.

Sedianya, kata Hasto, pemanggilan dirinya ini dijadwalkan pada Jumat (16/8) besok. Namun Hasto mengaku tidak bisa memenuhi panggilan itu besok, ia sempat memohon berkirim surat kepada KPK untuk memajukan jadwal pemeriksaan itu pada hari ini namun tidak bisa dipenuhi.

“Saya Senin kemarin berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini, dimajukan satu hari. Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal itu,” kata Hasto, Kamis (15/8/2024).

Adapun pada kedatangannya hari ini, Hasto mengaku dirinya dan KPK menyepakati untuk melakukan jadwal ulang pemeriksaan. Politikus PDIP itu menyebut pemeriksaan disepakati dijadwalkan pada pekan depan.

“Ahirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus 2024 hari Selasa jam 10.00 WIB,” ungkap Hasto.