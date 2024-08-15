Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswi Kedokteran Undip Bunuh Diri Diduga Korban Bullying, Begini Kata Menko PMK

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |11:31 WIB
Mahasiswi Kedokteran Undip Bunuh Diri Diduga Korban Bullying, Begini Kata Menko PMK
Menko PMK. Foto: Okezone/Jonathan.
A
A
A

JAKARTA - Menko PMK Muhadjir Effendy menanggapi soal kasus bunuh diri dr. Aulia Risma Lestari (30) mahasiswi Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Ia diduga menjadi korban perundungan atau Bullying ketika sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Menurut Muhadjir semua profesi dan pekerjaan profesional menghendaki adanya senioritas atau hirarki. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dihindari, namun yang terpenting harus adanya etika.

"Ya kalo menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas, hirarki itu karena misalnya Fakultas Kedokteran itu. Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlaku," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

"Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu termasuk kedokteran," sambungnya.

Terkait adanya sanksi bagi UNDIP sendiri, Muhadjir menyerahkannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia hanya menekankan adanya undang-undang kesehatan yang baru memberikan kendali kepada pemerintah untuk dapat membatasi praktek-praktek senioritas.

"Sekarang kan ada undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan yang baru kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, membatasi kemungkinan terjadi praktek-praktek seniority kompleks itu," kata Muhadjir.

 

