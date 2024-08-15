Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

7 Fakta Terbaru Kebakaran Manggarai Jaksel

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |11:45 WIB
JAKARTA - Ada 7 fakta terbaru kebakaran Manggarai Jaksel menarik untuk dikulik. Adapun Kebakaran terjadi di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Jakarta Selatan. 

Sejumlah warga berusaha memadamkan api secara manual. Akses lokasi yang sempit, membuat petugas damkar kesulitan ke titik api. 

Berikut 7 fakta terbaru kebakaran Manggarai Jaksel : 

1. Sebanyak 32 unit pemadam kebakaran hentikan api

Dalam keterangan resmi @humasjakfire, personel armada kebakaran langsung dikerahkan usai menerima laporan. Operasi pemadaman dilakukan sejak pukul 02.44 WIB.

Sebanyak 34 unit armada gabungan Damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam puluhan unit armada kebakaran itu, Gulkarmat turut mengerahkan 120 personel. 

2. Warga Selamatkan barang berharga

Terlihat pula sejumlah warga yang berhasil menyelamatkan diri juga membawa harta benda yang dapat diselamatkan dari rumah masing-masing.

3. 7 Tenda pengungsian

Lokasi pengungsian di Lapangan Parkir Pasar Raya Manggarai tak jauh dari lokasi kebakaran tersedia lebih dari tujuh tenda pengungsi yang telah berduri dari BPBD Provinsi DKI, Dinas Sosial DKI, hingga Baznas DKI. Terlihat ribuan warga mengisi tenda pengungsian yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

 

