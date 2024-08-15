Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemarau Panjang, 17 Daerah Ini Hampir 4 Bulan Tak Diguyur Hujan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:07 WIB
Kemarau Panjang, 17 Daerah Ini Hampir 4 Bulan Tak Diguyur Hujan
Ilustrasi kekeringan akibat kemarau (Okezone.com/Arif)




JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 17 daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak mengalami hujan terpanjang, bahkan hampir empat bulan. Paling lama dialami Kota Kupang di NTT yang sudah 113 hari tak hujan.

"Sudah 60% dari jumlah Zona Musim Indonesia memasuki musim kemarau. Sisanya masih mengalami musim hujan," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).


Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, Riau, sebagian Bengkulu, Jambi, sebagian sumatera Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT.

Kemudian di sebagian Kalimantan Tengah, Sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan.

