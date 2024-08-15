Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah: Aturan Pelarangan Paskibraka Berhijab Harus Dicabut!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:21 WIB
Muhammadiyah: Aturan Pelarangan Paskibraka Berhijab Harus Dicabut!
Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PP Muhammadiyah menyayangkan adanya dugaan larangan berjilbab bagi Paskribaka. Jika larangan itu benar adanya, Muhammadiyah meminta aturan tersebut dicabut.

“Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut,” kata Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam akun X-nya yang dilihat Kamis (15/8/2024).

Mu’ti menilai, pelarangan tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif. Hal itu, kata dia, bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama.

“Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminarif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan kepada BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada saat pengukuhan Paskibraka. 

“BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” kata Yudian dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163295/megawati-n1fS_large.jpg
Cerita Megawati Mengenang Jadi Anggota Paskibraka 1963
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163291/paskibraka-krAH_large.jpg
76 Anggota Paskibraka HUT Ke-80 RI Dikukuhkan, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163272/megawati-vQe4_large.jpg
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Istana Negara, Dipimpin Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162485/paskibraka-e8kQ_large.jpg
Mengenal 3 Tokoh Paskibraka Pertama di Indonesia, Salah Satunya Mantan Istri Sayuti Melik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161958/paskibraka-RPNz_large.jpg
Kisah Haru Prajurit TNI Asal Papua Saat Dengar Anaknya Lolos Paskibraka Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161911/pemerintah-F3pZ_large.jpg
Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement