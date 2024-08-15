Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompak dengan Megawati Soal Partai Mau Direbut, Cak Imin : Segelintir Orang di PBNU Cawe-Cawe PKB

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |13:06 WIB
Kompak dengan Megawati Soal Partai Mau Direbut, Cak Imin : Segelintir Orang di PBNU Cawe-Cawe PKB
Cak Imin Berikan Keterangan Pers. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar kompak dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal munculnya fenomena adanya pihak yang ingin mencoba merebut partai. Cak Imin sapaan akrabnya mengaku sedang merasakan hal yang sama di internal partainya.  

Di internal PKB, Cak Imin menilai, masyarakat telah bisa melihat jelas adanya fenomena itu. Salah satunya, kata Cak Imin adanya segelintir orang di PBNU yang ingin merebut PKB.

"Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB," kata Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Kendati demikian, Cak Imin mengingatkan PBNU agar taat konstitusi. Ia menyarankan elit PBNU untuk bekerja di ranah masing-masing.

"Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Paki UU Parpol, pakai UU Ormas," ucap Cak Imin.

"Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi," ujar Cak Imin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054054/cak_imin-jKwr_large.jpg
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement