Kompak dengan Megawati Soal Partai Mau Direbut, Cak Imin : Segelintir Orang di PBNU Cawe-Cawe PKB

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar kompak dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal munculnya fenomena adanya pihak yang ingin mencoba merebut partai. Cak Imin sapaan akrabnya mengaku sedang merasakan hal yang sama di internal partainya.

Di internal PKB, Cak Imin menilai, masyarakat telah bisa melihat jelas adanya fenomena itu. Salah satunya, kata Cak Imin adanya segelintir orang di PBNU yang ingin merebut PKB.

"Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB," kata Cak Imin saat ditemui di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Kendati demikian, Cak Imin mengingatkan PBNU agar taat konstitusi. Ia menyarankan elit PBNU untuk bekerja di ranah masing-masing.

"Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Paki UU Parpol, pakai UU Ormas," ucap Cak Imin.

"Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi," ujar Cak Imin.