Agung Laksono Sebut Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar Masih Rumor

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal Dewan Pembina Partai Golkar hanya rumor. Belum ada pembahasan formal terkait Jokowi akan mengisi jabatan di Golkar.

"Ya nggak, ya itu kan hanya plintir (isu Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar) begitu saja, tidak ada apa. Tapi saya belum melihat secara formal gitu ya," kata Agung saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, Agung mengaku sulit untuk merespon hal tersebut. Untuk bisa memastikan kabar itu, kata Agung, harus ada forum formal untuk membahas isu tersebut.

"Pada dasarnya yang beredar itu semua masih dalam bentuk rumor ya, saya masih belum bisa memastikan. Untuk bisa memastikan itu kan mungkin kan ada harus formal yang mengusulkan dan sebagainya. (Jokowi jadi Dewan Pembina) itu saya tidak dengar," terang Agung.

Sekedar informasi, isu Jokowi akan mendapat jabatan sebagai Dewan Pwmbina Golkar mencuat seiring Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar.