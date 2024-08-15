Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui Wapres, Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |16:57 WIB
Temui Wapres, Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi
Cak Imin Bertemu Wapres. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) taat Konstitusi. Hal itu diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).

Cak Imin menegaskan pernyataan tersebut saat disinggung mengenai konflik PKB dan PBNU. Dia meminta agar PBNU tidak mencampur adukkan masalah Partai Politik dengan Ormas.

"PBNU saya minta taat kontitusi. Jangan mengaku warga baik kalau tidak taat kontitusi. Ga ada itu. Ga ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas-ormas, parpol-parpol," kata Cak Imin.

Dari pantauan Okezone di lokasi, Cak Imin tiba 16.13 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire dengan plat nomor B 1033 ZZH. 

Pada kesempatan itu, Cak Imin juga menegaskan bahwa PBNU tidak punya kewenangan konstitusi untuk mencampuri urusan rumah tangga PKB.

"Ya kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia ga punya kewenangan konstitusi," ujar Cak Imin. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Wapres PBNU Cak Imin PKB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067419/pkb-k4EA_large.jpg
Cak Imin soal Muktamar Tandingan PKB: Untuk Apa? Wong Sudah Beres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065698/pkb-IraD_large.jpg
Cak Imin ke Peserta Sespim: Tunjukkan Kita Bisa Jadi Solusi Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064647/pkb-mNyT_large.jpg
Cak Imin dan Gita Wirjawan Beri Pembekalan ke Anggota Fraksi PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054085/ketum_pkb_cak_imin-c7h1_large.jpg
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054054/cak_imin-jKwr_large.jpg
Prabowo Tak Hadiri Muktamar PKB, Cak Imin: Beliau Masuk Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3053984/pkb-Uxnf_large.jpg
Duh! Cak Imin Digugat Belum Sehari Jabat Ketum PKB, Mukmatar Bali Tidak Sah dan Cacat Organisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement