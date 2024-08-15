Temui Wapres, Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) taat Konstitusi. Hal itu diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).

Cak Imin menegaskan pernyataan tersebut saat disinggung mengenai konflik PKB dan PBNU. Dia meminta agar PBNU tidak mencampur adukkan masalah Partai Politik dengan Ormas.

"PBNU saya minta taat kontitusi. Jangan mengaku warga baik kalau tidak taat kontitusi. Ga ada itu. Ga ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas-ormas, parpol-parpol," kata Cak Imin.

Dari pantauan Okezone di lokasi, Cak Imin tiba 16.13 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire dengan plat nomor B 1033 ZZH.

Pada kesempatan itu, Cak Imin juga menegaskan bahwa PBNU tidak punya kewenangan konstitusi untuk mencampuri urusan rumah tangga PKB.

"Ya kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia ga punya kewenangan konstitusi," ujar Cak Imin.