HOME NEWS NASIONAL

Baliho Andika Perkasa Bertebaran di Jateng, Sekjen PDIP: Tes Ombak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:00 WIB
Baliho Andika Perkasa Bertebaran di Jateng, Sekjen PDIP: Tes Ombak
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya belum menentukan sosok calon yang akan didukung dalam Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Namun, soal beredarnya baliho mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa hal itu hanya sekadar menguji kekuatan suaranya di Jateng.

"Masih ada case test, misalnya ada baliho banteng perkasa, nah itu kan merupakan tes ombak," kata Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Kamis (15/8/2024).

Sebagai informasi, baliho bertuliskan ‘BANTENG PERKASA’ mulai terpasang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal itu seakan-akan memberi sinyal bila Andika bakal maju dalam kontestasi Pilgub Jateng 2024.

Hasto menganggap, wajar saja semua orang melakukan hal tersebut. Sebab, sosialisasi itu merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Karena ini bagian dari demokrasi yg secara langsung memang calon selain menunjukkan kepemimpinannya juga melakukan sosialisasi," sambungnya.

Selain nama Andika, banyak juga kata Hasto kader PDIP yang mengajukan diri maju dalam Pilkada serentak di Jateng. "Ada Pak hendi (Hendrar Prihadi). Ada kepala-kepala daerah dari PDIP yang juga menyatakan siap dicalonkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
