Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surya Paloh Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Anies dan Pilkada?

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:04 WIB
Surya Paloh Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Anies dan Pilkada?
Surya Paloh Temui Prabowo. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka berdua bertemu di Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024), sore.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Surya Paloh tiba sekira pukul 16.20 WIB. Ia mengenakan pakaian rapi dengan kemeja putih, dan dibalut jas hitam keabuan.

Surya Paloh tak membeberkan topik apa saja yang akan dibahas dalam pertemuanya bersama Presiden terpilih 2024-2029 itu. Termasuk apakah akan membahas soal Pilkada bersama dengan Prabowo atau tidak.

"Nanti kita lihat pembicaraannya," kata Surya Paloh singkat.

Surya Paloh juga tidak menjawab lugas ketika ditanya apakah pertemuan itu juga akan membahas Anies Baswedan, dan NasDem akan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Nanti kita bicarakan," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263/prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646/prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184574/prabowo-7uT6_large.jpg
Prabowo Sebut Sultan Hamengkubuwono X Mirip Kapten dari Pasukan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734/prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183576/raja_yordania-CXog_large.jpg
Jet Tempur F-16 Kawal Raja Abdullah II ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183496/prabowo-owlx_large.jpg
Raja Yordania Kunjungi Indonesia, Pernah Ditempa Bersama Prabowo di Pendidikan Militer Pasukan Elite AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement