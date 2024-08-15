Surya Paloh Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Anies dan Pilkada?

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka berdua bertemu di Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024), sore.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Surya Paloh tiba sekira pukul 16.20 WIB. Ia mengenakan pakaian rapi dengan kemeja putih, dan dibalut jas hitam keabuan.

Surya Paloh tak membeberkan topik apa saja yang akan dibahas dalam pertemuanya bersama Presiden terpilih 2024-2029 itu. Termasuk apakah akan membahas soal Pilkada bersama dengan Prabowo atau tidak.

"Nanti kita lihat pembicaraannya," kata Surya Paloh singkat.

Surya Paloh juga tidak menjawab lugas ketika ditanya apakah pertemuan itu juga akan membahas Anies Baswedan, dan NasDem akan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Nanti kita bicarakan," katanya.

(Puteranegara Batubara)