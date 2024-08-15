Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP Yudian Wahyudi Imbas Larangan Paskibraka Berhijab

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:15 WIB
MUI Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP Yudian Wahyudi Imbas Larangan Paskibraka Berhijab
Ketua MUI KH M Cholil Nafis (Okezone.com/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Yudian Wahyudi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudian dinilai berperan dalam membuat aturan larangan penggunaan hijab dalam atribut Paskibraka 2024 yang sempat viral dan menuai kecaman.

“Kita minta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, segera dicabut mandat kepada Kepala BPIP (Yudian Wahyudi), diberhentikan dan diganti,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Cholil menilai muncunya Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024  tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka merupakan kesalahan fatal. Dalam aturan itu, kata Cholil, Paskibraka wanita tidak dibolehkan menggunakan hijab.

Aturan ini berbeda dengan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Sebab dalam beleid itu, wanita berhijab masih diakomodasi dan diatur rinci penggunaannya.

“Saya pikir adalah kesalahan fatal bagaimana membuat keputusan Kepala BPIP bertentangan dengan Peraturan BPIP, tentu pasti bertentangan dengan konstitusi kita dan yang paling tinggi dengan Pancasila kita,” tegas dia.

Ia pun meminta Yudiman diganti dengan sosok yang lebih kompeten dalam memahami Pancasila sekaligus Konstitusi.

“Maka meminta Kepala BPIP dan yang terlibat di dalamnya yang bertanggung jawab untuk diberhentikan dan diganti orang yang mengerti Pancasila dan mengerti konstitusi,” tutupnya.

Sebelumnya BPIP Yudian Wahyudi mengatakan tidak memaksa Paskibraka Nasional 2024 melepas jilbab.

“BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” katanya, Rabu kemarin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370//forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185326//musyawarah_nasional_ke_11_mui-40OW_large.jpg
Formasi Baru MUI 2025–2030: Ma’ruf Amin dan Anwar Iskandar Kembali di Puncak Kepemimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245//mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement