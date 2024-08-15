Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSI Resmi Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |17:28 WIB
PSI Resmi Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024
PSI serahkan dukung ke Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta 2024 (Okezone.com/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi surat rekomendasi dukungan kepada 104 bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Untuk Pilgub Jakarta, PSI resmi mendukung Ridwan Kamil atau RK sebagai calon gubernur 2024-2029. 

Surat rekomendasi dukungan cakada diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Kota Kasablanka, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Sejumlah bakal cakada termasuk Ridwan Kamil hadir.

"Saya titip, semuanya calon kepala daerah nantinya dapat serius bekerja untuk masyarakat, amanah, jangan korupsi dan rawat persatuan. Berkampanye dengan sehat, jangan gunakan kebencian, kedepankan programnya bapak dan ibu sekalian," ujar Kaesang di sela menyerahkan surat rekomendasi dukungan PSI ke cakada.

Kaesang berpesan ke semua calon kepala daerah yang didukung PSI agar mengembangkan masa depan daerahnya masing-masing. Utamanya untuk kepentingan generasi muda.

"Saya titip juga untuk selalu mendukung transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya berharap selanjutnya Bapak dan Ibu calon kepala daerah ini bisa bertemu nanti di acara pelantikan," katanya.

Sementara Ridwan Kamil bersyukur dapat rekomendasi dukungan dari PSI untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Alhamdulillah hari ini saya secara resmi mendapakan rekomendasi untuk maju di Pilgub Jakarta. Suratnya saya terima," ujar mantan gubernur Jawa Barat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180476//sejarah-P8K3_large.jpg
Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional, PSI: Soeharto Berhasil Tumpas G30S PKI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179606//jokowi-C1rg_large.jpg
Raja Juli Bicara Empat Mata dengan Jokowi di Solo, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement