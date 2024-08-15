PSI Resmi Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi surat rekomendasi dukungan kepada 104 bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Untuk Pilgub Jakarta, PSI resmi mendukung Ridwan Kamil atau RK sebagai calon gubernur 2024-2029.

Surat rekomendasi dukungan cakada diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Kota Kasablanka, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Sejumlah bakal cakada termasuk Ridwan Kamil hadir.

"Saya titip, semuanya calon kepala daerah nantinya dapat serius bekerja untuk masyarakat, amanah, jangan korupsi dan rawat persatuan. Berkampanye dengan sehat, jangan gunakan kebencian, kedepankan programnya bapak dan ibu sekalian," ujar Kaesang di sela menyerahkan surat rekomendasi dukungan PSI ke cakada.

Kaesang berpesan ke semua calon kepala daerah yang didukung PSI agar mengembangkan masa depan daerahnya masing-masing. Utamanya untuk kepentingan generasi muda.

"Saya titip juga untuk selalu mendukung transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya berharap selanjutnya Bapak dan Ibu calon kepala daerah ini bisa bertemu nanti di acara pelantikan," katanya.

Sementara Ridwan Kamil bersyukur dapat rekomendasi dukungan dari PSI untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Alhamdulillah hari ini saya secara resmi mendapakan rekomendasi untuk maju di Pilgub Jakarta. Suratnya saya terima," ujar mantan gubernur Jawa Barat ini.