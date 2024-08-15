Komjen Ahmad Luthfi Usai Diusung PSI Jadi Cagub Jateng : Wakilnya Mas Kaesang Juga Cocok

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep resmi mengusung sekaligus memberikan surat rekomendasi mantan Kapolda Jateng Komjen Ahmad Luthfi untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada Jateng 2024.

Usai kantongi dukungan dari PSI, Ahmad Luthfi menyebut, hingga kini memang belum ada wakil yang bakal mendampinginya. Oleh sebab itu, Ia mengaku masih bersabar dalam menghadapi pesta demokrasi di Jateng.

"Tinggal kita nanti akselerasi ya, sampai sekarang untuk wakil kan belum ada. Intinya ya sabar, nanti setelah ada wakil lah baru kita tetapkan terkait Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi di Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, dia pun belum tahu kapan partai pengusungnya itu menyodorkan nama wakil gubernur yang bakal mendampinginya ke Pilkada Jateng 2024 mendatang.

Pastinya, siapapun nama wakil yang disodorkan itu, dipastikan dia bakal cocok dengannya karena dia bisa beradaptasi dengan siapapun.