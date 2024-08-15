Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Minta 1.999 Perwira Pertama Baru Dilantik Jadi Pemimpin yang Menjadi Solusi untuk Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |18:34 WIB

Pelantikan Perwira Polri. Foto: Humas Polri.
JAKARTA - Wakapolri Komjen Agus Andrianto melantik 1.999 perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi Resimen Laksamana Satya Prakasa angkatan ke 53 gelombang I tahun anggaran 2024. Agus yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Upacara dilaksanakan di Lapangan Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Jawa Barat, hari ini, Kamis (15/08/24). Dalam amanatnya, Kapolri mengucapkan selamat kepada para perwira yang baru dilantik dan berharap para perwira bisa mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin yang membimbing anggota dan mengayomi masyarakat. 

Di tengah krisis dan tantangan global, para perwira dituntut untuk siap dan mampu memainkan peran dalam berbagai situasi guna mendukung visi nasional mewujudkan Indonesia emas 2045. 

Agus mengingatkan para perwira bahwa pelantikan ini bukan akhir tapi merupakan awal perjuangan pengabdian kepada masyarakat dan negara. 

"Jadilah perwira yg mengabdi pada hukum dan bertakwa, menjunjung nilai kemanusiaan dan kode etik, menjalankan tugas untuk kemajuan masyarakat dan negara, menjadi bagian dari solusi, serta adaptif dan mampu menjalankan tugas kepolisian dengan humanis dan akuntabel," kata Agus. 

Wakapolri juga mengingatkan para Perwira agar ikut meningkatkan sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

