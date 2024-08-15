Menghadap Prabowo, Surya Paloh: Nasdem Tak Akan Dukung Anies di Pilkada Jakarta!

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan partainya tidak akan mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Nasib Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 pun semakin tak menentu

Hal itu diungkap Surya Paloh setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara No.4, Jakarta.

"Iya jelas itu (NasDem tidak dukung Anies di Pilkada DKI Jakarta)," kata Surya Paloh di Jakarta, Kamis (15/7/2024).

Bahkan Surya Paloh mengaku telah memberitahu Anies Baswedan bahwa Pilkada Jakarta tahun ini bukanlah momentum yang baik untuk dirinya maju.

"Saya sudah beritahu pak Anies, pak Anies anda baik ini bukan momen anda untuk maju Pilkada Jakarta, kita cari momentum yang lebih tepat lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di kediamannya. Adapun pertemuan secara tertutup itu digelar selama hampir tiga jam sejak 16.20 WIB. Adapun pertemuan secara tertutup itu digelar selama hampir tiga jam sejak 16.20 WIB.

Sepekan menjelang pendaftaran calon kepala daerah, Anies Baswedan belum punya tiket untuk pencalonan. Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang semula memberi rekomendasi dukungan ke mantan gubernur DKI itu, kini memperlihatkan ketidakseriusannya.