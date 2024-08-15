Sambangi Kediaman Prabowo, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Langsung Disambut Pimpinan Gerindra

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu tiba di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB.

Angela nampak mengenakan gaun coklat kemerahan dengan celana hitam. Setibanya di lokasi, Angela Tanoesoedibjo langsung disambut oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Angela lalu masuk ke dalam menemui Prabowo.

Sebelum Partai Perindo, Prabowo lebih dulu menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.



(Salman Mardira)