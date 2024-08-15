Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, Angela Tanoesoedibjo: Kami Berbincang Sangat Cair

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:29 WIB
Bertemu Prabowo, Angela Tanoesoedibjo: Kami Berbincang Sangat Cair
Angela Tanoesoedibjo bertemu Prabowo Subianto. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo selesai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. 

Usai pertemuan, Angela mengatakan pertemuan tersebut berlansung cair. Putri Hary Tanoesoedibjo ini pun berharap pertemuan tersebut jadi awalan yang baik untuk hubungan kedua partai ke depannya.

"Alhamdulillah sangat baik, kami cair berbincang di dalam, semoga ini jadi awalan yang baik," ucapnya.

Sementara itu, Angela menyatakan bahwa Perindo mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Perindo resmi mendukung pemerintahan sah Prabowo-Gibran," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404//reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185297//gibran-btcW_large.jpg
KTT G20, Gibran di Depan Pimpinan Dunia: MBG Investasi Strategis Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263//prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185259//prabowo-Bq9j_large.jpg
Bertemu Prabowo di Hambalang, Dasco: Kasih Laporan Berbagai Daerah dan Diskusi soal Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement