Bertemu Prabowo, Angela Tanoesoedibjo: Kami Berbincang Sangat Cair

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo selesai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

Usai pertemuan, Angela mengatakan pertemuan tersebut berlansung cair. Putri Hary Tanoesoedibjo ini pun berharap pertemuan tersebut jadi awalan yang baik untuk hubungan kedua partai ke depannya.

"Alhamdulillah sangat baik, kami cair berbincang di dalam, semoga ini jadi awalan yang baik," ucapnya.

Sementara itu, Angela menyatakan bahwa Perindo mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Perindo resmi mendukung pemerintahan sah Prabowo-Gibran," ucapnya.