HOME NEWS NASIONAL

Arak-Arakan Atlet Peraih Medali di Olimpiade Paris 2024, Selengkapnya di Okezone Update!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:32 WIB
Pawai medali emas Olimpiade Paris 2024
A
A
A

JAKARTA - Sehari setelah tiba di Tanah Air, atlet peraih medali emas Olimpiade 2024, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah berserta atlet yang berlaga di Paris diarak. Berawal dari Gedung Kemenpora di bilangan Senayan, pawai arak-arakan atlet ini menuju Istana Negara untuk diterima Presiden Joko Widodo. 

Para atlet pun memecah kemacetan Jakarta sambil diarak dengan bis tingkat. Para atlet yang naik podium memamerkan medali mereka di atas bis. Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah pun menunjukkan medali emas mereka. 

Tak ketinggalan Gregoria Mariska Tunjung turut memperlihatkan medali perunggunya dihadapan masyarakat yang menyaksikan. Atlet menembak, Fathur Gustavian, heboh dengan mengibarkan bendera Merah-Putih. Ikut dalam rombongan atlet lainnya, seperti Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rajiah Sallsabillah dan Rahmat Adi Mulyono. Menpora Dito Ariotedjo pun turut berada dalam rombongan bis. 

Sementara itu, dalam rangka memperingati HUT RI Ke-79, Gedung Naskah Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat dipenuhi ribuan Bendera Merah Putih. Total ada 10 ribu bendera dengan ukuran standar dan satu bendera dengan ukuran besar. 

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Kamis (15/8/2024), pukul 20.30 WIB. Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, Okezone.Com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 20.30 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

(Maruf El Rumi)

      
Telusuri berita news lainnya
