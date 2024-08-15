Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo: Partai Perindo Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:35 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Partai Perindo Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Angela Tanoesoedibjo bertemu Prabowo Subianto. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto, Kamis (15/8/2024). Perindo resmi mendukung pemerintahan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka.

"Perindo resmi mendukung pemerintahan sah Prabowo-Gibran," ujar Angela usai bertemu Prabowo.

Pertemuan Angela dengan Prabowo berlangsung sekitar 20 menit. Angela saat hadir didampingi salah satunya oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar.

Saat tiba, Angela diterima Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kata Angela, pertemuannya dengan Prabowo berlangsung cair.

"Tentunya ini merupakan bentuk kami terus mendukung pemerintahan, kami berkontribusi untuk rakyat," katanya.

Sebelum bertemu Ketum Partai Perindo, Prabowo telah menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

(Qur'anul Hidayat)

      
