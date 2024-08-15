Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Bertemu Prabowo : Kita Sinergikan Perindo dengan Pemerintah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:39 WIB
Angela Tanoesoedibjo Bertemu Prabowo : Kita Sinergikan Perindo dengan Pemerintah
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo usai bertemu Prabowo (iNewsTV)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024) malam.

Usai melakukan pertemuan, Angela menjelaskan salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait arah pembangunan Indonesia kedepan dengan melibatkan generasi muda.

"Malam hari ini kita sangat bersyukur diterima pak Prabowo, kita mendukung pemerintahan, karena kalau kita ingin berkontribusi lagi tentu kita harus mendukung pemerintahan selanjutnya," ujar Angela usai di usai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.

Pertemuan yang dilakukan selama kurang lebih 20 menit itu, dikatakan Angela lebih banyak membahas arah pembangunan Indonesia kedepan dengan bersinergi bersama Partai Perindo merapat ke Pemerintah.

"Alhamdulillah pertemuan kita sangat baik, dan kita sangat cair berbincang bersama pak Prabowo, semoga pertemuan ini awalan yang baik, sinergi Partai Perindo dengan Pemerintah," kata Angela.

