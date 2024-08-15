Ketum Perindo Bersyukur Diterima Langsung Prabowo di Kertanegara

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menemui Presiden Terpilih, Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024) malam. Dalam pertemuan itu, Angela disambut baik.

Menurut Angela, kedatangannya ke kediaman Prabowo disambut baik Prabowo secara langsung. Kedatangannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi yang dilakukannya sebagai Ketua Umum Partai Perindo yang baru ke Prabowo sebagai Presiden terpilih.

"Pertama-tama, tentunya malam hari ini kami sangat bersyukur bisa diterima langsung oleh Pak Prabowo, ini bentuk silaturahmi kami, saya sebagai Ketua Umum yang baru Partai Perindo yah dengan Presiden terpilih Pak Prabowo," katanya.

Angela menyebutkan, Perindo resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo-Gibran," ujar Angela.

Ketua umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menambahkan, ke depan Perindo harus mendukung pemerintahan yang sah. Pasalnya, Perindo ingin berkontribusi lebih pada bangsa dan negara Indoensia tercinta.