Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Perindo Bersyukur Diterima Langsung Prabowo di Kertanegara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:57 WIB
Ketum Perindo Bersyukur Diterima Langsung Prabowo di Kertanegara
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menemui Presiden Terpilih, Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024) malam. Dalam pertemuan itu, Angela disambut baik.

Menurut Angela, kedatangannya ke kediaman Prabowo disambut baik Prabowo secara langsung. Kedatangannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi yang dilakukannya sebagai Ketua Umum Partai Perindo yang baru ke Prabowo sebagai Presiden terpilih.

"Pertama-tama, tentunya malam hari ini kami sangat bersyukur bisa diterima langsung oleh Pak Prabowo, ini bentuk silaturahmi kami, saya sebagai Ketua Umum yang baru Partai Perindo yah dengan Presiden terpilih Pak Prabowo," katanya.

Angela menyebutkan, Perindo resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo-Gibran," ujar Angela.

Ketua umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menambahkan, ke depan Perindo harus mendukung pemerintahan yang sah. Pasalnya, Perindo ingin berkontribusi lebih pada bangsa dan negara Indoensia tercinta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185441//presiden_prabowo_subianto-cbMF_large.jpg
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Jalankan Amanat UUD 1945 Pasal 33
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185431//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-AHkG_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Panglima TNI dan Kapolri di Hambalang, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404//reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185297//gibran-btcW_large.jpg
KTT G20, Gibran di Depan Pimpinan Dunia: MBG Investasi Strategis Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263//prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185259//prabowo-Bq9j_large.jpg
Bertemu Prabowo di Hambalang, Dasco: Kasih Laporan Berbagai Daerah dan Diskusi soal Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement