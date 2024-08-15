Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Tahunan MPR Besok

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:16 WIB
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Tahunan MPR Besok
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024. Sidang akan digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, esok hari, Jumat 16 Agustus 2024. 

"Besok, Jumat, 16 Agustus 2024, Bapak Presiden akan melakukan sejumlah kegiatan resmi. Mengawali agendanya, Bapak Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Pada siang harinya, kata Yusuf, Presiden Jokowi akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025.

"Pada malam hari pukul 00.00 WITA tanggal 17 Agustus 2024, Bapak Presiden diagendakan untuk melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci (AKRS) di Taman Kusuma Bangsa, IKN," ujarnya.

Berikut ini susunan lengkap acara Sidang Tahunan MPR RI 2024: 

09.00 - 09.25: Persembahan Lagu-Lagu Instrumental (Orchestra Symphoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan)

09.28 - 09.30: Presiden, Wakil Presiden, didampingi Ketua (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY) memasuki Ruang Sidang Paripurna

09.30 - 09.35: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Orchestra Symphoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan)

09.35 - 09.38: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR

09.38 - 09.58: Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 oleh Ketua MPR

 

