NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Bertemu Prabowo Subianto Bahas Arah Pembangunan ke Depan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:18 WIB
Angela Tanoesoedibjo Bertemu Prabowo Subianto Bahas Arah Pembangunan ke Depan
Angela Tanoesoedibjo usai bertemu Prabowo Subianto. (Foto: Okezone/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2024) malam. Dia dan Prabowo sempat membahas tentang arah pembangunan ke depannya.

"Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi," ujarnya pada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, tak ada pembahasan lain selain soal arah pembangunan untuk Indonesia ke depannya. Apalagi, Partai Perindo telah bertransformasi dengan banyaknya generasi muda yang bergabung dengan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap tersebut.

"Apalagi, hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya," tuturnya.

Dia berharap, pertemuannya itu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi awal yang baik dalam sinergi Partai Perindo dengan pemerintahan ke depannya. Adapun pertemuannya dengan Prabowo di Kertanegara itu berlangsung dengan baik dan suasa yang hangat.

"Alhamdulillah sangat baik (disambut langsung oleh Prabowo) dan tentunya kami cukup cair berbincang di dalam. Semoga ini menjadi awalan yang baik untuk sinergi Partai Perindo dengan pemerintah ke depannya," katanya.

Adapun Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo tiba di kediaman Presiden Terpilih, Prabowo Subianto pada Kamis (15/8/2024) malam sekira pukul 19.00 WIB dengan mengenakan baju berwarna kecoklatan dan celana panjang hitam. Dia pun meninggalkan kediaman rumah Prabowo pada sekira pukul 19.20 WIB.

(Qur'anul Hidayat)

      
