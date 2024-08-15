Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Tampil Simpel dan Elegan saat Temui Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:32 WIB
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Tampil Simpel dan Elegan saat Temui Prabowo
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo usai bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Ari Sandita/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo terlihat menggunakan busana simpel dan elegan, saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara No.4, Jakarta. Angela tiba dengan ramah dan penuh senyum disambut para elite Partai Gerindra.

Dalam agenda pertemuan tertutup bersama Presiden terpilih 2024-2029 itu, Angela mengenakan blouse coklat sedikit oren berlengan panjang, yang dipadukan dengan celana bahan hitam. 

Kesan simpel dan elegan juga tergambar dari hair style yang dipakai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu. Yakni, rambut tergerai, serta menyisipkan bagian kiri dan kanan rambut ke telinganya.

Tidak banyak aksesoris yang dipakai Angela, dia hanya terlihat membawa tas hitam, senada dengan celana dan flat shoes yang ia kenakan.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, Angela menegaskan bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan.

Halaman:
1 2
      
