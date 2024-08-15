Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Umumkan Dukung 81 Paslon Kepala Daerah di 16 Provinsi, Berikut Daftarnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:42 WIB
PKB Umumkan Dukung 81 Paslon Kepala Daerah di 16 Provinsi, Berikut Daftarnya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerbitkan 81 surat rekomendasi dukungan kepada pasangan calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024 untuk 16 provinsi di Indonesia, Kamis (15/8/2024). Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin menyelipkan tiga pesan kepada para cakada saat memberikan dukungan.

Pertama, pria yang karib disapa Cak Imin itu meminta para Cakada bisa memakmurkan dan menyejahterakan rakyat bila memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Menurutnya, hal itu seperti yang diikhtiarkan PKB.

"Sehingga, Bapak-Ibu sekalian mewakili PKB berkoalisi dengan partai-partai dan memutuskan berpasangan, PKB menitipkan setiap langkah harus satu tujuan yaitu memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Bapak-Ibu sekalian," kata Cak Imin saat beri arahan pada Cakada di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Kedua, Cak Imin meminta para Cakada bisa terus menegakan demokrasi melalui penguatan hukum dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Ia meyakini, peningkatan investasi biaa terjadi bila ada penguatan hukum tanpa pandang bulu.

"Semua gagal karena kadangkala konstitusi di atas kekuasaan, menegakan hukum di bawah negara kekuasaan. Oleh karena itu, kita akan berusaha sekuat tenaga agar pembangunan ini berjalan baik secara nasional. Tidak ada jalan lain, kita adalah bekerja by the law bukan by power," tuturnya.

 

      
