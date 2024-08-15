Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Greysia Polii Semangati Anak Papua di Sekolah Asrama Taruna Papua Timika

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:06 WIB
Greysia Polii Semangati Anak Papua di Sekolah Asrama Taruna Papua Timika
Peraih emas Olimpiade Tokyo dari bulutangkis ganda putri, Greysia Polii memberikan semangat kepada anak-anak Papua, Kamis (15/8/2024) (Foto: M Budi Santosa/Okezone)
A
A
A

TIMIKA - Peraih emas Olimpiade Tokyo dari bulutangkis ganda putri, Greysia Polii, memberikan semangat kepada anak-anak Papua. Hal ini dilakukan Greysia Pollii saat mengunjungi Sekolah Asrama Taruna Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (15/8/2024).

Greysia pun memberikan semangat kepada anak-anak Papua di sekolah ini dengan memberikan contoh dirinya sebagai anak daerah dari Tomohon, namun bisa berprestasi di tingkat dunia. 

"Saya dulu juga perantauan di Jakarta. Demi untuk belajar bulutangkis. Akhir bisa dan meraih prestasi," kata Greysia Polii yang didampingi oleh Roshita Manik-Wenas yang juga istri dari Dirut PT. Freeport Indonesia Tony Wenas.

Greysia Polii memberikan semangat kepada anak-anak Papua

Sekadar diketahui bahwa Sekolah Asrama Taruna Papua ini adalah sekolah unggulan dari SD dan SMP yang sepenuhnya dibiayai oleh PT. Freeport Indonesia. Tidak heran jika fasilitas sekolah ini pun sangat lengkap dan modern.

Bahkan, semua siswanya diwajibkan tinggal di asrama. Makan, asrama, dan seragam juga disediakan secara gratis karena adanya dukungan dari PT. Freeport Indonesia. Prestasi sekolah ini pun diakui tidak hanya di daerah tapi juga di tingkat nasional.

