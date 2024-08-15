Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Greysia Polii: Kalian Semua Anak Papua Bisa Menembus Garis Batas

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:23 WIB
Greysia Polii: Kalian Semua Anak Papua Bisa Menembus Garis Batas
Greysia Polii bersama anak-anak Papua. (Foto: M Budi Santosa)
A
A
A

TIMIKA - Peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 dari bulutangkis ganda putri, Greysia Polii, yakin anak-anak Papua bisa berprestasi hingga kancah internasional. 

"Kalian mungkin saat ini ada di Timika, tapi saya yakin ada satu, dua, bahkan kalian semua bisa berprestasi di kancah internasional," kata Greysia Polii saat memberikan motivasi kepada siswa di Sekolah Asrama Taruna Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (15/8/2024).

Greysia pun mencontohkan dirinya yang berasal dari Tomohon juga bisa berprestasi hingga kancah internasional. 

Greysia Polii bersama anak-anak Papua. (Foto: MBS)
Greysia Polii bersama anak-anak Papua. (Foto: MBS)

"Kalian anak Papua bisa melewati garis batas, berprestasi untuk Indonesia," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Greysia yang diampingi oleh Roshita Manik-Wenas juga berbagi buku karyanya "Menembus Garis Batas." 

Tidak lupa, Greysia pun sempat menunjukkan teknik bagaimana bermain bulutangkis. 

Sekadar informasi, Sekolah Asrama Taruna Papua ini adalah sekolah yang sepenuhnya didukung oleh PT. Freeport Indonesia melalui Yayasan Pengembangan Masyarakat Amogme dan Komoro.

(Qur'anul Hidayat)

      
