Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Siap Gelar Sidang Tahunan Bertajuk Nusantara Baru, Indonesia Maju

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:45 WIB
DPR Siap Gelar Sidang Tahunan Bertajuk Nusantara Baru, Indonesia Maju
Ketua DPR Puan Maharani cek persiapan Sidang Tahunan (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecek langsung persiapan Sidang Tahunan 2024 yang akan digelar pada 16 Agustus 2024. Ia memastikan, persiapan sudah matang untuk acara esok hari sehingga bisa berjalan lancar.

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD akan diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus, serta Sekjen DPR RI Indra Iskandar Puan melihat langsung persiapan Sidang Tahunan pada Kamis (15/8/2024).

“Semua persiapan sudah cukup baik dan bagus. Kita tinggal pastikan acara besok berjalan lancar dan sukses serta memberikan kesan yang baik bagi para undangan,” kata Puan dalam keterangannya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara juga tampak dalam peninjauan tersebut. Dengan detail, cucu Bung Karno itu melihat dekorasi, deretan kursi, paduan suara, hingga memastikan rangkaian acara sudah dipersiapkan dengan baik. 

Bahkan, dirinya tak segan menata langsung letak pulpen dan kertas yang akan digunakan saat acara Sidang Tahunan nantu. Persiapan paduan suara tengah melakukan gladibersih juga tak luput dari pantauannya.

“Ya paduan suaranya sudah bagus,” kata Puan yang terkesan dengan penampilan paduan suara yang akan membawakan lagu-lagu Nusantara, salah satunya Ampar-ampar Pisang.

Sidang Tahunan 2024 sedianta terdiri dari tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para tamu undangan. Lalu, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana DPR menjadi tuan rumah pada tahun ini.

Puan juga akan menyampaikan pidato kenegaraan pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD esok. Agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281/dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098/standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163079/dpr-6QNF_large.jpg
DPR Tampung 5.642 Laporan Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036/sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028/prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162995/prabowo-EwmO_large.jpg
Prabowo: Selama Saya Jadi Presiden, yang Kaya Jangan Bertindak Seenaknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement