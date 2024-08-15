DPR Siap Gelar Sidang Tahunan Bertajuk Nusantara Baru, Indonesia Maju

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengecek langsung persiapan Sidang Tahunan 2024 yang akan digelar pada 16 Agustus 2024. Ia memastikan, persiapan sudah matang untuk acara esok hari sehingga bisa berjalan lancar.

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD akan diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus, serta Sekjen DPR RI Indra Iskandar Puan melihat langsung persiapan Sidang Tahunan pada Kamis (15/8/2024).

“Semua persiapan sudah cukup baik dan bagus. Kita tinggal pastikan acara besok berjalan lancar dan sukses serta memberikan kesan yang baik bagi para undangan,” kata Puan dalam keterangannya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara juga tampak dalam peninjauan tersebut. Dengan detail, cucu Bung Karno itu melihat dekorasi, deretan kursi, paduan suara, hingga memastikan rangkaian acara sudah dipersiapkan dengan baik.

Bahkan, dirinya tak segan menata langsung letak pulpen dan kertas yang akan digunakan saat acara Sidang Tahunan nantu. Persiapan paduan suara tengah melakukan gladibersih juga tak luput dari pantauannya.

“Ya paduan suaranya sudah bagus,” kata Puan yang terkesan dengan penampilan paduan suara yang akan membawakan lagu-lagu Nusantara, salah satunya Ampar-ampar Pisang.

Sidang Tahunan 2024 sedianta terdiri dari tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para tamu undangan. Lalu, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana DPR menjadi tuan rumah pada tahun ini.

Puan juga akan menyampaikan pidato kenegaraan pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD esok. Agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024.