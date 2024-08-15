Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut PPP Gabung KIM, Prabowo: Saya Sangat Utamakan Kolaborasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:57 WIB
Sambut PPP Gabung KIM, Prabowo: Saya Sangat Utamakan Kolaborasi
Prabowo dan Mardiono. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
JAKARTA - Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyambut baik keinginan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Saya menerima kedatangan Pak Mardiono (Plt Ketua Umum PPP) sahabat lama saya, beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan koalisi kami," kata Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024) malam.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan rasa bahagianya, karena Mardiono membawa PPP untuk mendukung pemerintahannya yang akan resmi dipimpin pada 20 Oktober mendatang.

"Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih dan rasa gembira saya atas nama teman-teman koalisi," katanya.

Prabowo menegaskan, pihaknya sangat mengutamakan semangat kolaborasi, kerja sama, dan persatuan dari semua unsur di Indonesia. Dia menginginkan seluruh stakeholder, para pimpinan masyarakat dan politik saling bersatu bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

