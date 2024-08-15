Pemerintah Fasilitasi 35 Pasangan WNI Menikah di KJRI Johor Bahru

JAKARTA – Tim Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, berhasil melayani 35 pasangan Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara, satu pasang lainnya tidak datang ke KJRI Johor Bahru Malaysia, Pada hari terakhir pelayanan, Rabu, 14 Agustus 2024.

Konjen RI Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto, mengungkapkan rasa bahagia atas suksesnya kegiatan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah kali ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Sesditjen Dukcapil Kemendagri beserta Tim Teknis Dukcapil, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DK Jakarta dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan beserta jajaran, Tim Ditjen Bimas Islam Kemenag RI dan Tim Ditjen Protkons Kemenlu RI,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Sigit mengatakan, pihaknya akan mengagendakan kembali Pelayanan Itsbat Nikah sebagai upaya pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Johor Bahru dan sekitarnya.

“Sebanyak 35 pasang WNI tersebut telah resmi tercatat sebagai pasangan suami istri setelah mengikuti sidang Itsbat Nikah dan diberikan buku nikahnya,” ucapnya.