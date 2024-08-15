Viral Kongres di Palembang Ricuh, BPH PB PMII Berikan Pernyataan Sikap

JAKARTA – Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) XXI di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC) Palembang ricuh dan diwarnai saling lempar kursi. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial.

Badan Pengurus Harian Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (BPH PB PMII) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait pelaksanaan Kongres PMII XXI tersebut.

“Pelaksanaan pleno kongres PMII XXI tidak berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan, BPH PB PMII Panji, Kamis (15/8/2024).

Sejumlah permasalah kata dia, juga terlihat yakni forum pleno kongres tidak dipimpin oleh pimpinan sidang tetap seperti yang telah diputuskan dalam pleno BPH PB PMII tanggal 28 April 2024.

“Hal ini melanggar ketentuan yang telah disepakati dan mengganggu kelancaran pelaksanaan siding,” ucap Panji.

“Tak hanya itu forum pleno juga tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, serta mengabaikan pendapat-pendapat peserta kongres" sambungnya.