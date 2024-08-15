Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Kongres di Palembang Ricuh, BPH PB PMII Berikan Pernyataan Sikap

Reymond Atuha Pama , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |23:53 WIB
Viral Kongres di Palembang Ricuh, BPH PB PMII Berikan Pernyataan Sikap
BPH PB PMII Berikan Pernyataan Sikap/ist
A
A
A

JAKARTA – Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) XXI di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC) Palembang ricuh dan diwarnai saling lempar kursi. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial.

Badan Pengurus Harian Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (BPH PB PMII) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait pelaksanaan Kongres PMII XXI tersebut.

“Pelaksanaan pleno kongres PMII XXI tidak berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan, BPH PB PMII Panji, Kamis (15/8/2024).

Sejumlah permasalah kata dia, juga terlihat yakni forum pleno kongres tidak dipimpin oleh pimpinan sidang tetap seperti yang telah diputuskan dalam pleno BPH PB PMII tanggal 28 April 2024.

“Hal ini melanggar ketentuan yang telah disepakati dan mengganggu kelancaran pelaksanaan siding,” ucap Panji.

“Tak hanya itu forum pleno juga tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, serta mengabaikan pendapat-pendapat peserta kongres" sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kongres PMII Viral PMII
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/337/3116485/munas_vii_ika_pmii_sempat_ditunda-3hGm_large.jpeg
Khawatir Ada Perpecahan, Munas VII IKA PMII Sempat Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/337/3109965/sarasehan_nasional-4kwM_large.jpg
Dorong Kemajuan Bangsa, Reindustrialisasi dan Teknologi Jadi Salah Satu Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/02/337/1787283/pb-pmii-optimis-tangkal-radikalisme-IncrIeukdE.jpg
PB PMII Optimis Tangkal Radikalisme!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/15/337/1691273/dibuka-presiden-joko-widodo-pmii-gelar-kongres-di-palu-ZAFINY1rtc.jpg
Dibuka Presiden Joko Widodo, PMII Gelar Kongres di Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/05/337/1456482/sikapi-persoalan-bangsa-pmii-gelar-rembug-nasional-DKMLSVhhFt.png
Sikapi Persoalan Bangsa, PMII Gelar Rembug Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/23/340/1169700/stok-darah-di-semaramg-aman-sampai-lebaran-gzpOOVxeMx.jpg
Stok Darah di Semarang Aman sampai Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement