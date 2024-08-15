Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Legislator DKI Kenneth Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Forensik di BPKP

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |00:07 WIB
Legislator DKI Kenneth Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Forensik di BPKP
Legislator DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi ahli auditor forensik dan dinyatakan lulus atau kompeten, kegiatan tersebut dilakukan di Graha SDM BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Republik Indonesia yang di selenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF), Jalan Pramuka Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. 

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan, sertifikasi ahli auditor forensik (CFrA) ini sejalan dengan tuntutan publik yang menginginkan adanya pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, pencucian uang, transaksi ilegal dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. 

Kenneth

"Puji Tuhan, saya telah menyelesaikan ujian sertifikasi auditor forensik utama di Graha SDM BPKP dengan melakukan expose penghitungan kerugian negara, dari penugasan pengungkapan kasus korupsi yang saya tangani dan ujian simulasi persidangan sebagai ahli untuk pemaparan detil terkait kasus yang saya tangani ini," kata Kent dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Menurut Kent, kasus kecurangan/fraud dalam keuangan negara kerap terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga bisa berakibat fatal dan menghambat program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ia pun berharap dengan ilmu dan keahlian sertifikasi auditor forensik utama ini bisa menjadi salah satu faktor penunjang dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

"Mudah-mudahan ilmu dan keahlian sertifikasi auditor forensik utama (CFrA) ini bisa menjadi salah satu faktor penunjang saya dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota dewan, yang memang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan anggaran, serta bisa menjadi auditor negara yang handal, jujur, profesional dan independen," harap Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473//dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183828//hardiyanto_kenneth_bersyukur_dki_jakarta_berhasil_menjadi_juara_umum_pada_kejurnas_catur_2025_yang_digelar_di_mamuju-SHId_large.jpeg
Penuhi Target, Percasi DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum di Kejurnas Catur 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217//percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174758//pedagang-zo2v_large.jpg
Pedagang Tanah Abang Protes Harga Sewa Kios Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp1,3 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement