Peristiwa 15 Agustus: Akhir Konflik 29 Tahun GAM dengan Indonesia

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 15 Agustus. Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber:

1944 - Operasi Dragoon

Pasukan Sekutu mendarat di Prancis bagian selatan demi melaksanakan Operasi Dragoon. Operasi tersebut dilaksanakan untuk merebut wilayah Prancis bagian selatan dari cengkeraman Jerman. Operasi Dragoon hanya berlangsung selama sehari dengan hasil kemenangan Sekutu yang berhasil merebut wilayah Prancis bagian selatan.

1947 - India Merdeka dari Britania Raya

India adalah tempat peradaban kuno seperti Peradaban Lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1947.

1962 - Irian Barat diserahkan Belanda ke UNTEA

Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia.