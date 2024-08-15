Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peristiwa 15 Agustus: Akhir Konflik 29 Tahun GAM dengan Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:08 WIB
Peristiwa 15 Agustus: Akhir Konflik 29 Tahun GAM dengan Indonesia
Perjanjian Helsinki. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 15 Agustus. Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber:

1944 - Operasi Dragoon

Pasukan Sekutu mendarat di Prancis bagian selatan demi melaksanakan Operasi Dragoon. Operasi tersebut dilaksanakan untuk merebut wilayah Prancis bagian selatan dari cengkeraman Jerman. Operasi Dragoon hanya berlangsung selama sehari dengan hasil kemenangan Sekutu yang berhasil merebut wilayah Prancis bagian selatan.

1947 - India Merdeka dari Britania Raya

India adalah tempat peradaban kuno seperti Peradaban Lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1947.

1962 - Irian Barat diserahkan Belanda ke UNTEA

Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/624/3171402//kampus-iWXS_large.jpg
Mengapa Banyak Orang India Jago IT? Ini Dia Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/612/3169391//belanja-Z2pa_large.jpg
Gen Z Ubah Tren Belanja Online, Produk Lokal dan Ramah Lingkungan Jadi Incaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506//harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036//tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement