HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Fakta Suami Aniaya Cut Intan Nabila, Kepergok Nonton Bokep hingga Punya Utang Miliaran Rupiah

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:10 WIB
7 Fakta Suami Aniaya Cut Intan Nabila, Kepergok Nonton Bokep hingga Punya Utang Miliaran Rupiah
Armor Toreador suami Cut Intan Nabila ditangkap polisi karena kasus KDRT (foto: dok MPI)
A
A
A

SATUAN Reskrim Polres Bogor menangkap Armor Toreador atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, selebgram Cut Intan Nabila. 

Armor ditangkap di salah satu hotel wilayah Jakarta Selatan. Berikut sejumlah faktanya: 

1. Cut Intan Nabila Dianiaya Lebih dari 5 Kali

Polres Bogor telah menetapkan Armor Toreador sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya Cut Intan Nabila. Armor pun mengaku lebih dari 5 kali melakukan aksi kekerasan.

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan, pelaku menganiaya selebgram cantik asal Aceh tersebut lebih dari lima kali.  

"Lebih dari 5 kali, dari tahun 2020," kata Armor ketika ditanya Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu (14/8/2024).

2. Motif Kepergok Nonton Video Porno

Motif penganiayaan yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya Cut Intan Nabila terungkap. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku ketahuan menonton video porno oleh istrinya.

"Pemeriksaan kemarin tersangka, ketahuan nonton video porno. Namun kita harus mengkroscek dengan apa yang disampaikan korban dan HP tersangka sudah kita periksa sudah dihapus di dalam handphone," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro.

 

      
