Ramalan Cuaca Jakarta Hari Ini: Tak Ada Hujan yang Akan Turun

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta cerah berawan pada Kamis (15/8/2024).

Dari laman resminya, BMKG memprakirakan tak ada hujan yang akan turun di Jakarta dan sekitarnya. Cuaca akan didominasi cerah dan cerah berawan dengan rentang suhu 23-32 derajat celsius.

Pada pagi hari, wilayah Jakarta disebutkan akan berawan tebal, namun tak ada hujan yang diprediksi turun.

Siang hari, cuaca Jakarta akan cerah berawan dengan suhu maksimal mencapai 32 derajat celsius.

Pada malam harinya, mayoritas wilayah Jakarta kembali akan diselimuti cuaca berawan hingga keesokan harinya.

(Khafid Mardiyansyah)